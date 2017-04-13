МЗС: Київ забезпечить рівні можливості для учасників «Євробачення», але вони мають поважати закон

Україна забезпечить рівні можливості для всіх учасників пісенного конкурсу «Євробачення-2017», що відбудеться в травні у Києві, заявляють у Міністерстві закордонних справ України. Єдиною умовою, заявляють у відомстві, має бути повага до законодавства України.

«Саме за порушення законодавства України конкурсантці від Росії Юлії Самойловій був заборонений в’їзд на територію нашої держави», – йдеться в повідомленні українського зовнішньополітичного відомства у Twitter.

Росія визначила своїм представником на «Євробачення», яке цього року відбудеться в Києві, Юлію Самойлову, яка виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року, таким чином порушивши постанову Кабінету міністрів України від 4 червня 2015 року, за якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для відвідин Криму і в’їжджати на територію півострова через встановлені пункти пропуску.

22 березня СБУ заборонила Самойловій в’їзд до України на три роки. Кілька країн звернулися до EBU (Європейської мовної спілки) з критикою рішення української влади, заявивши, що розглядають можливість бойкотувати конкурс.

31 березня з’явилася інформація, що Україну можуть позбавити права у майбутньому приймати «Євробачення» через заборону СБУ на в’їзд у країну російській співачці Юлії Самойловій. Про це мовиться у листі голови EBU Інгрід Делтенре прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, розміщеному на сайті Oikotimes.

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) розкритикувала Європейську мовну спілку за втручання у внутрішні справи країни.

Півфінали конкурсу «Євробачення-2017» відбудуться в Києві 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Україну цього року на «Євробаченні» представлятиме рок-гурт О.Тorvald із піснею Time.