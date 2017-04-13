У Вінниці внаслідок вибуху гранати загинув військовий, ще троє людей поранені – поліція

Уночі 13 квітня у Вінниці загинув один військовий, ще один його колега та двоє цивільних були поранені внаслідок вибуху гранати. Про це повідомила поліція Вінничини.

За даними слідства, вибух пролунав на вулиці близько 2:30 на вулиці, коли 20-річний солдат вийняв зі своєї сумки предмет, схожий на гранату. Разом із загиблим був його 26-річний товариш по службі, 16-річна дівчина й 20-річний житель Вінниці. Усі вони зазнали осколкових поранень і госпіталізовані.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки й служби швидкого реагування. При огляді з місця події поліція вилучила п’ять різнокаліберних патронів, стріляний тубус РПГ-26, дві димові шашки й три важелі в запалах осколкових гранат. Поліція встановлює обставини трагедії й походження вибухонебезпечних предметів.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (з додатковою оцінкою «нещасний випадок»). За попередньою інформацією слідства, військовослужбовці перебували в короткостроковій відпустці.

Раніше 13 квітня штаб української воєнної операції повідомив, що двоє українських військових загинули на Донбасі внаслідок необережного поводження зі зброєю.