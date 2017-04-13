Держдума Росії підтримала перенесення виборів президента на річницю анексії Криму

Росія готується перенести дату президентських виборів 2018 року з 11 березня на 18 березня – день, коли в Росії відзначають річницю анексію Криму. Державна дума Росії 12 квітня схвалила зміну дати у першому з трьох необхідних голосувань із цього питання в нижній палаті парламенту. Як очікують, рішення буде ухвалене в цілому.

Російське законодавство передбачає, що президентські вибори проводяться в другу неділю березня, якщо це не є робочим днем, у такому випадку голосування проводять на тиждень раніше.

Автори законопроекту заявляють, що 11 березня, ймовірно, буде робочим днем після святкування 8 березня Міжнародного жіночого дня. Проте замість того, щоб проводити вибори на тиждень раніше, вони пропонують перенести їх на 18 березня.

Спостерігачі припускають, що перенесення виборів на день, в який у 2014 році був підписаний договір про «приєднання Криму» до Росії, сприятиме активнішому голосуванню за кандидатуру Володимира Путіна.

Київ, Сполучені Штати і більшість країн світу заявляють про незаконність анексії Криму Росією і вважають півострів частиною України.

Володимир Путін, що перебуває при владі в Росії як президент чи прем'єр від 1999 року, ще не оголошував про плани балотуватися на новий шестирічний термін президентства, але, як очікується, планує це зробити.