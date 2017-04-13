Лауреат Нобелівської премії миру Малала Юсафзай отримала почесне громадянство Канади й стала наймолодшою людиною, яка виступила в парламенті країни.

12 квітня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вручив їй свідоцтво про громадянство. «Малало, ваша історія надихає всіх нас», – наголосив голова уряду.

Малала мала отримати цю почесну відзнаку ще 2014 року, але в день церемонії озброєний терорист штурмував канадський парламент.

2012 року 15-річна на той момент пакистанська активістка, яка боролася за право жінок на освіту, поверталася зі школи, коли озброєний бойовик вистрілив їй у голову. Хірургам вдалося дістати кулю з мозку, але Малала перебувала в комі, і шансів на її одужання було небагато.

Дівчина пройшла курс реабілітації у Великій Британії, після одужання виступила в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку та у співавторстві з американською журналісткою Крістіною Лем написала книжку, яка потрапила до списку бестселерів New York Times.

2014 року 17-річна Малала отримала Нобелівську премію миру. Малала вважає, що терористи, які називають себе мусульманами, насправді не є справжніми представниками її віри.