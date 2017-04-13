ЄСПЛ присудив 3 мільйони євро родичам загиблих у Беслані

Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію виплатити три мільйони євро родичам загиблих і постраждалим у теракті в Беслані в 2004 році. Ще 88 тисяч євро будуть виплачені як відшкодування судових витрат. Відповідна постанова опублікована на сайті Страсбурзького суду.

Суд розглядав одразу кілька скарг, поданих ініціативною групою «Матері Беслану». Загальна кількість заявників – 447 людей. У скаргах, поданих в ЄСПЛ, йшлося, що російська влада порушила свої зобов’язання щодо захисту життя громадян, не запобігши теракту. Перше засідання суду відбулося в 2014 році.

ЄСПЛ постановив, що російська влада не впоралася з обов’язком запобігти можливій загрозі життю людей і не спланувала штурм так, щоб мінімізувати загрозу життю заручників.

1 вересня 2004 року в північноосетинському місті Беслан бойовики захопили в заручники понад 1200 учнів і вчителів школи №1. Внаслідок нападу і пізнішого штурму будівлі загинули 334 людини, 186 із них – діти, більше ніж 800 були поранені.