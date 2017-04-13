Соратники затриманого в Росії опозиціонера заявляють, що в нього стався серцевий напад

Затриманого 13 квітня в російському Саратові опозиційного політика В’ячеслава Мальцева етапували до столиці Росії, Москви. Як повідомляє голова передвиборного штабу іншого опозиціонера, Олексія Навального, Леонід Волков, є дані, що після затримання в опозиціонера стався серцевий напад.

«Його посадили в літак на носилках. Він не може говорити», – написав Волков у Twitter.

Раніше стало відомо, що зранку 13 квітня в Саратові був затриманий опозиційний політик В’ячеслав Мальцев. Російські силовики випиляли двері до квартири Мальцева і розпочали обшук, посилаючись на ухвалу Басманного суду Москви.

Російське державне новинне агентство «ТАСС» повідомило, що Мальцева затримали в рамках розслідування кримінальної справи про застосування насильства до представника влади в ході мітингу проти корупції в Москві 26 березня.

В’ячеслав Мальцев є колишнім кандидатом у депутати Державної думи Росії від Партії народної свободи (ПАРНАС). На дебатах в ефірі російських центральних каналів він закликав до імпічменту президента Володимира Путіна.

У 2013 році Мальцев запустив відеоблог «Артпідготовка». Кожного буднього дня о 21:00 він разом із однодумцями в мережі Youtube понад годину давав оцінку поточній політичній ситуації та новинам дня. Мальцев також постійно говорить про майбутню дату 5 листопада 2017 року як день важливих подій в історії Росії, але висловлюється обтічно щодо того, що саме має відбутися цього дня.