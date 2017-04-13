У Кремлі назвали «неприйнятним» рішення ЄСПЛ щодо Беслану

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав «неприйнятним» рішення Європейського суду з прав людини, який 13 квітня зобов'язав владу Росії виплатити три мільйони євро родичам загиблих і постраждалим у теракті в Беслані в 2004 році.

ЄСПЛ постановив, що російська влада не впоралася з обов’язком запобігти загрозі життю людей і не спланувала штурм так, щоб мінімізувати загрозу для життя заручників.

«Для країни, яка неодноразово піддавалася атакам терористів, а на жаль, список таких країн зростає, і зростає регулярно, такі формулювання є абсолютно неприйнятними», – сказав речник Путіна.

Страсбурзький суд розглядав одразу кілька скарг, поданих ініціативною групою «Матері Беслана». Загальна кількість заявників – понад 400 людей.

У скаргах, поданих в ЄСПЛ, йшлося, що російська влада порушила свої зобов’язання щодо захисту життя громадян, не запобігши теракту. Перше засідання суду відбулося в 2014 році.

1 вересня 2004 року в північноосетинському місті Беслан бойовики захопили в заручники понад 1200 учнів і вчителів школи №1. Внаслідок нападу і пізнішого штурму будівлі загинули 334 людини, 186 із них – діти, більше ніж 800 були поранені.