У Міноборони з’ясовують обставини загибелі 2 військових через можливе необережне поводження зі зброєю

У Міністерстві оборони України встановлюють причини й обставини загибелі сьогодні двох військових через ймовірне необережне поводження зі зброєю, повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Поки що деталі не встановлені... Ми з’ясовуємо обставини події», – сказав Мотузяник 13 квітня.

Прес-центру штабу української воєнної операції на сході України вранці 13 квітня повідомив, що у військових частинах, особовий склад яких виконує бойові завдання в районі АТО на Донецькому та Приморському напрямках, загинули два військовослужбовці. За попередніми даними, причиною цього стало необережне поводження зі зброєю.