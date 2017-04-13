Нацбанк вирішив знизити облікову ставку до 13% річних

Національний банк України ухвалив рішення про зниження облікової ставки до 13% річних з 14 квітня.

Як повідомляє прес-служба Нацбанку, відновлення циклу пом’якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей щодо інфляції у 2017-2019 роках.

У НБУ зазначають, що інфляція у березні 2017 року становила 15.1% у річному вимірі, зростання цін прискорилося переважно внаслідок ефекту бази порівняння та збільшення виробничих витрат.

Фактичне прискорення споживчої інфляції було очікуваним, наголошують у Нацбанку.

У березні 2015 року НБУ облікова ставка була на рівні 30%, згодом Нацбанк почав поступово знижувати облікову ставку, зокрема, у жовтні минулого року – до 14%.

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості залучених і розміщених коштів. Фактично вона визначає ціну грошей.