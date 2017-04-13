Держприкордонслужба у зв’язку з Великодніми і травневими святами посилює заходи безпеки на державному кордоні та в контрольованих прикордонних районах. Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Заходи з посилення проводяться з метою недопущення проникнення на територію нашої країни під виглядом мирних громадян терористів, диверсантів і провокаторів, а також перевезенню зброї, засобів терору та інших заборонених предметів через державний кордон України», – йдеться у повідомленні.

Як зауважив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, прикордонники будуть проводити ретельну перевірку документів, осіб та транспортних засобів.

Як повідомляли раніше у Нацполіції, для забезпечення правопорядку у великодню ніч на території України планують залучити майже 25 тисяч правоохоронців, з яких 1,5 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України.

Цього року українські християни як східного, так і західного обряду святкують Великдень в один день – 16 квітня.