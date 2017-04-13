НАНУ просить підтримки влади для відзначення ювілею

Національна академія наук України хоче відзначити своє створення на загальнодержавному рівні і просить про підтримку в проведенні ювілейних заходів уряд, парламент і президента. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, таке звернення ухвалили на загальних зборах НАН України.

«Вчені академії активно працюють над окресленням концептуальних засад і стратегій реалізації цивілізаційного вибору нашої держави, а також над питаннями реінтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України, модернізації вітчизняних державних та суспільних інститутів відповідно до європейських і світових стандартів», – йдеться у зверненні.

Також під час загальних зборів академіки і члени-кореспонденти заслухали доповідь голови зборів, академіка і президента НАН України Бориса Патона. У доповіді він зупинився на успіхах українських вчених як в сфері фундаментальних наук, так і у суспільно-політичних дослідженнях.

«Зокрема, це чиста наука, а саме передбачення нового ефекту в полі чорної діри, що обертається. Або чорної діри Керра. Це суто теоретичний результат розвитку нашими математиками нового підходу до розв’язування рівнянь Максвелла у просторі складної геометрії», – наголосив Патон.

Також він згадав про відкриття і дослідження нової модифікації вуглецю – тривимірної форми графена або «карбонових стільників», довгостроковий моніторинг аерозолів і загального вмісту озону і розробку політики інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі.

Сторіччя Національної академії наук України відзначатимуть в листопаді 2018 року.