У Кремлі тональність виступу представника Росії на засіданні Радбезу ООН назвали допустимою

У Кремлі тональність виступу заступника постійного представника Росії при ООН Володимира Сафронкова у ході засідання Ради безпеки ООН назвали допустимою. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.
«Вважаємо, що так. Нічого образливого сказано не було…Прояв м’якотілості загрожує потім в майбутньому дуже плачевними наслідками. Тому краще відстоювати інтереси Росії сьогодні, і, якщо доводиться, – досить жорстко», – сказав Пєсков, коментуючи питання про обґрунтованість тональності виступу Сафронкова.
12 квітня на засіданні Ради безпеки ООН щодо Сирії заступник представника Росії при ООН Володимир Сафронков виступив з різкими висловлюваннями на адресу британського представника Метью Райкрофта, грубо звертаючись до нього російською на «ти». Райкрофт заявив до цього, що Росія вибрала сторону сирійського президента Башара Асада – як він висловився, «убивці, варвара-злочинця», – а не сторону своїх міжнародних партнерів.
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Крім того, 12 квітня Росія знову проголосувала проти ухвалення резолюції Ради безпеки ООН щодо хімічного авіаудару в Сирії минулого тижня.
Проект резолюції закликав до здійснення незалежного розслідування повітряного удару з застосуванням хімічної зброї проти цивільного населення в місті Хан-Шейхуні в Сирії на початку минулого тижня, внаслідок якого загинули майже 90 людей і сотні потерпіли. Крім того, текст передбачав можливість санкцій чи й навіть застосування воєнної сили проти сирійської влади в разі, якщо розслідування доведе застосування нею хімічної зброї.
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