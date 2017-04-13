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13 Квітень 2017, Київ 16:08
Новини | Міжнародні

У Кремлі тональність виступу представника Росії на засіданні Радбезу ООН назвали допустимою

Заступник постійного представника Росії при ООН Володимир Сафронков

У Кремлі тональність виступу заступника постійного представника Росії при ООН Володимира Сафронкова у ході засідання Ради безпеки ООН назвали допустимою. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

«Вважаємо, що так. Нічого образливого сказано не було…Прояв м’якотілості загрожує потім в майбутньому дуже плачевними наслідками. Тому краще відстоювати інтереси Росії сьогодні, і, якщо доводиться, – досить жорстко», – сказав Пєсков, коментуючи питання про обґрунтованість тональності виступу Сафронкова.

12 квітня на засіданні Ради безпеки ООН щодо Сирії заступник представника Росії при ООН Володимир Сафронков виступив з різкими висловлюваннями на адресу британського представника Метью Райкрофта, грубо звертаючись до нього російською на «ти». Райкрофт заявив до цього, що Росія вибрала сторону сирійського президента Башара Асада – як він висловився, «убивці, варвара-злочинця», – а не сторону своїх міжнародних партнерів.

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Крім того, 12 квітня Росія знову проголосувала проти ухвалення резолюції Ради безпеки ООН щодо хімічного авіаудару в Сирії минулого тижня.

Проект резолюції закликав до здійснення незалежного розслідування повітряного удару з застосуванням хімічної зброї проти цивільного населення в місті Хан-Шейхуні в Сирії на початку минулого тижня, внаслідок якого загинули майже 90 людей і сотні потерпіли. Крім того, текст передбачав можливість санкцій чи й навіть застосування воєнної сили проти сирійської влади в разі, якщо розслідування доведе застосування нею хімічної зброї.

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