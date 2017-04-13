Рада ухвалила закон про ринок електроенергії

Верховна Рада ухвалила про ринок електричної енергії України.

За законопроект № 4493 в другому читанні та в цілому проголосували 277 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

У першому читанні цей документ депутати підтримали у вересні минулого року, минулого тижня після невдалого голосування за ухвалення законопроекту Рада направила його на повторне друге читання.

Законопроект доповнює перелік учасників ринку новим учасником – трейдером, яким може бути суб’єкт господарювання, що здійснює купівлю електроенергії винятково з метою її перепродажу, крім продажу кінцевому споживачеві.

Відповідно до проекту закону, трейдери здійснюватимуть купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми (прямими) договорами або на ринку «на добу наперед» чи внутрішньодобовому ринку. На думку авторів законопроекту, існування трейдерів на ринку електричної енергії сприятиме обмеженню значних коливань цін на ринку.

Документ направлений на виконання зобов’язань України за договором про заснування Енергетичного співтовариства та Угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом.