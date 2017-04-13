В анексованому Криму у «справі Чийгоза» допитують Ільмі Умерова

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму в рамках кримінальної справи щодо Ахтема Чийгоза допитує заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

Як повідомив у ході засідання Умеров, напередодні сесії 26 лютого 2014 року в кримському уряді намагалися запобігти її проведенню.

За даними Умерова, 25 лютого у нього відбулася зустріч з Ольгою Удовіною, яка на той час обіймалапосаду керуючого справами Ради міністрів АР Крим, вона попросила Умерова від імені на той момент голови Ради міністрів АРК Анатолія Могильова обдзвонити депутатів кримського парламенту, на яких той мав вплив, і попросити їх не приходити на сесію.

Своє прохання, за словами свідка, вона аргументувала тим, що на засіданні буде розглядатися питання про вихід Криму зі складу України.

Про те, що в порядку денному включене питання про відставку Могильова, Удовіна Умерову не повідомила.

За його словами, він виконав прохання і обдзвонив 10-12 депутатів, які на наступний день в парламент не прийшли.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року і звинуватили в організації масових заворушень. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Справу Чийгоза суд анексованого Криму розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як на закритому засіданні суд розділив цю справу на дві – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, і окремо стосовно інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі. Ахтема Чийгоза звинувачують в організації масових заворушень, а Мустафу Дегерменджі й Алі Асанова – в участі в них.