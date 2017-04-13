Київрада оскаржує рішення суду щодо обмеження продажу алкоголю – КМДА

Київська міська рада подала апеляційну скаргу на рішення, яким суд зобов’язав її скасувати рішення про обмеження продажу алкоголю з 23:00 до 10:00. Про це заявив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

«Київрада сьогодні подала апеляційну скаргу. Ми будемо боротися до кінця. Набере законної сили рішення – будемо виконувати. Але у скасування обмеження реалізації алкоголю з 23:00 до 10:00 не вірю. Переконаний, таке рішення точно не на користь місту», – сказав Бондаренко, якого цитує прес-служба КМДА.

Він зауважив, що на цей час рішення Київради про обмеження реалізації алкоголю є чинним.

Київське обласне відділення Антимонопольного комітету України повідомило, що 10 квітня Господарський суд Києва зобов’язав Київраду скасувати рішення про обмеження продажу алкоголю.

У вересні минулого року Київська міська рада ухвалила рішення про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива в стаціонарних об’єктах торгівлі (магазинах і торговельних мережах) з 23:00 до 10:00. Проте це рішення не стосується закладів ресторанного та швидкого харчування.

У грудні 2016 року київське відділення Антимонопольного комітету України зобов’язало Київраду протягом місяця припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції і скасувати рішення щодо обмеження продажу алкоголю. Проте Київрада не відреагувала на це рішення АМКУ. Після цього Антимонопольний комітет звернувся до суду.

В Антимонопольному комітеті вважають, що Київрада вчинила антиконкурентні дії, які полягали у встановлені не передбаченої законами України заборони та обмеження самостійності підприємств щодо реалізації товарів.