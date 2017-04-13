У Росії затримали екс-голову регіону Марій Ел за підозрою в хабарництві

Колишнього голову російського регіону Марій Ел Леоніда Маркелова затримали за підозрою в отриманні хабара.

Як заявив 13 квітня адвокат Маркелова і бізнесмена, звинуваченого у дачі хабара, екс-губернатора мають привезти до Москви. За його словами, силовики проводять обшуки в справі.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін підписав указ про відставку голови Марій Ел за власним бажанням. Маркелов керував республікою протягом 16 років. Пояснень цього рішення не було.

На початку квітня за підозрою в хабарах на 140 мільйонів рублів був затриманий, а потім заарештований на два місяці екс-голова іншого російського регіону, Удмуртії, Олександр Соловйов. У березні справу про хабар завели на екс-губернатора Челябінської області Михайла Юревича. З червня минулого року за звинуваченням в отриманні хабара під арештом перебуває екс-губернатор Кіровської області Микита Бєлих.