Жителі передмістя Дніпра блокували дорогу, протестуючи проти руху вантажівок із гранітом

У Дніпрі жителі передмістя Чаплів 13 квітня блокували дорогу акцією «пішохідний перехід», протестуючи проти руху вантажівок із гранітом через їхній населений пункт і вимагаючи дотримання екологічних норм під час добування граніту поблизу. Люди намагалися блокувати рух транспорту, ходячи безперервно по «зебрі». У руках вони тримали плакати з написами «Дайте Чаплям вільно дихати!».

За словами учасників акції протесту, поблизу Чаплів розташовані два родовища граніту, де триває його видобуток, Любимівський і Чаплинський. Як зазначали учасники акції, через активний рух вантажного транспорту з гранітом дорогою в населеному пункті руйнуються їхні будинки.

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода один з учасників акції, громадський активіст Кирило Дороленко, жителі Чаплів не вимагають закриття гранітних кар’єрів, а лише намагаються привернути увагу влади до своїх проблем.

«Дорога йде через населений пункт, нею рухаються вантажівки з гранітом, кожна вагою до 60 тонн. Коли їздили КАМАЗи та ЗІЛи, люди ще терпіли, але коли поїхали більш потужні машини, від вібрацій почали руйнуватись будинки. Їде сто, навіть двісті великих машин на добу, будинки тріщать. Окрім того, люди мають питання щодо роботи самих кар’єрів – постійний шум, вібрація, пил. Жителі звертались в різні владні інстанції, але їх ігнорують, тому сьогодні мусили влаштувати такий перформанс», – сказав Кирило Дороленко.

За даними жителів, після їхнього звернення до мерії на дорозі в їхньому населеному пункті були встановлені заборонні знаки, однак водії вантажівок продовжують їх ігнорувати.

Як повідомили Радіо Свобода у патрульній поліції Дніпра, поліція працювала на місці події, акція громадян відбувалась спокійно, жодних адміністративних протоколів не складали.