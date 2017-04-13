Українська сторона СЦКК: бойовики порушують режим тиші на Донбасі

Українська сторона у Спільному центрі контролю і координації заявляє, що попри домовленості Контактної групи підтримувані Росією бойовики обстрілюють позиції Збройних сил України на Донбасі.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, станом на 15:30 вже зафіксовано дев’ять обстрілів з боку бойовиків у напрямку населених пунктів Водяне, Талаківка, Опитне, Катеринів та Чермалик.

За даними штабу, сепаратисти застосовували артилерію калібру 122-міліметри, протитанкового ракетного комплексу, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

При цьому у штабі наголошують, що українська сторона наполягає на виконанні всіма сторонами всіх пунктів Мінських домовленостей та виконує всі взяті на себе зобов’язання.

«У разі виникнення безпосередньої загрози життю і здоров’ю наших захисників, командирами буде прийнято рішення на адекватну відповідь в бік противника», – додають українські військові.

Сепаратисти з угруповання «ДНР» наразі не повідомляють про оперативну ситуацію на території, яку вони контролюють,але звинувачують український військовихв порушені режиму тиші минулої доби.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.