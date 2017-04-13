Коаліція в Сирії відкинула твердження Дамаска про «удар по хімічній зброї «Ісламської держави» з сотнями загиблих»

Міжнародна коаліція під проводом США, що здійснює повітряні удари по об’єктах екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії, відкинула твердження Дамаска, ніби її повітряний удар влучив по складові хімічної зброї угруповання і вбив сотні людей.

Як заявив речник коаліції полковник ВПС США Джон Дорріан, коаліційні сили взагалі не здійснювали ударів у названому місці і в названий час – у провінції Дейр-аз-Зор на сході Сирії пізно ввечері в середу.

«Твердження Сирії некоректне і, ймовірно, є свідомою дезінформацією», – мовиться в його заяві.

Раніше в четвер державне телебачення Сирії передало заяву урядової армії, в якій стверджувалося, що повітряний удар коаліції по території, захопленій угрупованням «Ісламська держава», вразив запаси хімічної зброї цього угруповання, внаслідок чого отруйні речовини вивільнилися і призвели до загибелі «сотень людей, серед яких багато цивільних».

Наразі ніяких підтверджень цій заяві Сирії немає.

Росія, що є союзником Дамаска, теж заявила, що не має інформації про можливі жертви удару у провінції Дейр-аз-Зор. Міністерство оборони Росії заявило, що пошле на місце заявленого інциденту безпілотні апарати для вивчення ситуації.

Минулого тижня, 4 квітня, майже 90 людей загинули, сотні потерпіли на контрольованій повстанцями частині території Сирії, в місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб, від отруйних хімічних речовин. На Заході і в арабському світі переважно вважають, що це сталося внаслідок повітряного удару сирійських урядових військово-повітряних сил із застосуванням хімічних боєприпасів. Дамаск і Москва, зі свого боку, заявили, що тоді авіаудар сирійських урядових сил знищив «завод і склад хімічної зброї» повстанців, унаслідок чого настало отруєння. Цю версію відкинули і повстанці, і фахівці з хімічної зброї.