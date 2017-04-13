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13 Квітень 2017, Київ 17:40
Новини | Події

ВРП відмовилася розглядати питання відсторонення судді Вищого госпсуду Ємельянова

Суддя Вищого господарського суду України Артур Ємельянов

Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила рішення повернути без розгляду клопотання Генеральної прокуратури про продовження строку відсторонення посади судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова.

Відповідне рішення ухвалили з кількома окремими думками членів ВРП.

Генпрокуратура просила продовжити строк відсторонення Ємельянова від посади судді до 17 червня.

При цьому представник Генпрокуратури наголосив, що досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні продовжено до 29 липня.

У березні ВРП продовжила строк тимчасового відсторонення судді Ємельянова від здійснення правосуддя продовжили до 17 квітня 2017 року.

У грудні минулого року ГПУ вперше звернулася до Вищої ради правосуддя з клопотанням про відсторонення судді Ємельянова, у січні його відсторонили до 12 березня 2017 року.

У Генпрокуратурі повідомляли, що колишніх голову й заступника Вищого господарського суду України Артура Ємельянова й Віктора Татькова підозрюють у втручанні в діяльність судів. Їм повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтею 376 (втручання в діяльність судових органів), статтею 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) Кримінального кодексу України.

Ємельянов і Татьков працюють у Вищому господарському суді України.

30 вересня 2016 року в Україні набрали чинності зміни до Конституції в частині правосуддя, давши старт судовій реформі.

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