ГПУ: затриману за підозрою в підготовці теракту в Хмельницькому звинувачують у держзраді

Генеральна прокуратура України повідомляє, що затриману за підозрою в підготовці теракту в Хмельницькому жінку звинувачують за статтями «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», «незаконне поводження з вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою з групою осіб», «підготовка теракту» і «державна зрада».

За повідомленням прес-служби відомства, жінку, яку затримали 6 квітня, тримають під вартою за рішенням суду.

«Правоохоронці кілька місяців збирали доказову базу і документували протиправну діяльність зловмисників. Встановлено, що мешканка обласного центру, спілкуючись через соціальні мережі із представниками спецслужб Росії, з ідейних міркувань погодилась надати їм допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. На виконання завдань вона збирала та передавала спецслужбам іншої держави інформацію про військові частини та підприємства, задіяні в проведенні антитерористичної операції на сході України, відстежувала протестні настрої серед населення Хмельницької області під час проведення акцій протесту та мітингів в рамках так званого «третього Майдану», – йдеться в повідомленні.

За даними ГПУ, жінку затримали, коли вона прибула в Одесу, де від своїх спільників отримала переданий автобусом із Придністров’я і замаскований у пачці з-під кави вибуховий пристрій, який складався з двох тротилових шашок вагою по 200 грамів кожна і пластичної речовини із впресованим запалом ручної гранати.

Про затримання жінки 6 квітня повідомила Служба безпеки України.

Минулого місяця президент Петро Порошенко заявив, що за минулий рік Служба безпеки України запобігла понад 30 терористичним атакам і затримала «учасників 56 терористичних та диверсійно-розвідувальних груп».