Київ направив нові докази в ЄСПЛ за позовом проти Росії щодо Криму – Петренко

Україна направила нові докази в Європейський суд з прав людини з позовом проти Росії в рамках справи про порушення прав людини в анексованому Криму. Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

«Можу сказати одне, що з тими доказами і тими поясненнями, які ми подали по першій кримській справі, шансів у росіян брехати і спростовувати практично немає. Я зараз не хочу давати якісь сигнали до наступної середи, до винесення проміжного рішення в Міжнародному суді ООН. 19 числа буде рішення по наших клопотаннях про вжиття заходів проти Росії», – сказав Петренко.

Міністр додав, що після рішення Міжнародного суду відомство надасть інформацію про наступні кроки і нові докази, передані по цій справі.

16 січня Україна подала позов у Міжнародний суд, найвищий судовий орган в структурі ООН, про порушення Росією міжнародних конвенцій з протидії фінансування тероризму та расової дискримінації.

Меджліс кримськотатарського народу 29 березня подав скаргу в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Скарга пов’язана із забороною російською владою діяльності Меджлісу і включенням його до списку екстремістських організацій.

Державні інститути України подали низку позовів проти Росії в Європейський суд з прав людини: один – за фактами анексії Криму і подій, які відбулися пізніше на сході України і стосуються численних порушень прав людини. Другий – про незаконне вивезення дітей-сиріт із Луганської області (з окупованого міста Сніжне) на територію Росії. Ще одне провадження у справах «Україна проти Росії» Європейський суд з прав людини відкрив за фактом порушення прав лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва і його сина Хайсера Джемілєва.