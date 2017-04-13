САП продовжила строк розслідування щодо голови ЦВК Охендовського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) продовжила строк розслідування кримінального провадження щодо голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського на два місяці. Про це повідомив заступник керівника САП Володимир Кривенко.

13 грудня минулого року в аеропорту «Бориспіль» Михайлу Охендовському детективи НАБУ оголосили підозру в отриманні неправомірної вигоди на загальну суму понад 160 тисяч доларів. До таких висновків слідство дійшло, опрацьовуючи матеріали так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів. Відповідні бланки передав до НАБУ у травні цього року колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак.

Як сказав в інтерв’ю Радіо Свобода директор НАБУ Артем Ситник, слідство зібрало достатньо доказів із цього приводу. Натомість cам Михайло Охендовський свою провину заперечує.

НАБУ зверталося досуду з клопотанням про відсторонення Охендовського, проте суд це прохання не задовольнив. Охендовському суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.