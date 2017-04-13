Коаліція в Сирії підтвердила помилковий удар по союзних силах

Міжнародна коаліція під проводом США, що здійснює повітряні удари по об’єктах екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії, повідомила, що внаслідок її помилкового удару на півночі Сирії загинули 18 представників союзних їй сил.

Як мовиться у прес-релізі від імені коаліції, який оприлюднив Пентагон, неназвані «партнери» надали її літакам хибні координати для удару, що мав бути спрямований проти бойовиків «Ісламської держави» на південь від міста Табка. Натомість удар, здійснений у вівторок, вразив 18 бійців передового підрозділу опозиційних «Сирійських демократичних сил» – одного з об’єднань супротивників влади Сирії, в якому провідну роль відіграють сирійські курди.

Міністерство оборони США висловило щонайглибші співчуття членам «СДС» і родинам загиблих.

«Сирійські демократичні сили» за повітряної, а також сухопутної підтримки міжнародної коаліції оточили утримуване наразі екстремістами місто Табка, що лежить на річці Євфрат неподалік гідровузла і військового аеродрому. Це місто є на підступах до Ар-Ракки, яку бойовики екстремістського угруповання назвали своєю «столицею».