Рада погодила звільнення голови Фонду держмайна Білоуса

Верховна Рада погодила звільнення Ігоря Білоуса з посади голови Фонду державного майна України. За відповідний проект постанови проголосували 242 народних депутати при мінімально необхідних 226.

10 квітня Білоус заявив, що йде у відставку.

Минулого місяця прем’єр Володимир Гройсман розкритикував роботу Фонду державного майна і запропонував керівництву відомства звільнитися через «неефективне управління майном».

Верховна Рада України призначила Ігоря Білоуса головою ФДМУ 19 травня 2015 року. До цього він очолював Державну фіскальну службу.

Голова фонду призначається і звільняється президентом за згодою Верховної Ради.