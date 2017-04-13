Штаб: на Донбасі бойовики порушують перемир’я, ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією бойовики порушують домовленості про режим тиші, сьогодні вже зафіксували 42 обстріли позицій Збройних сил України.

Як повідомляє прес-центр штабу, найбільше порушень зафіксували біля Водяного, де сепаратисти застосовували артилерійські системи калібру 122-міліметри, мінометів калібру 120-міліметрів та озброєння БМП.

«По захисниках Широкиного, гатив зі 120-міліметрових мінометів, озброєння БМП та гранатометів. Міномети калібру 120-мм противник застосував проти морських піхотинців поблизу Гнутового. З великокаліберних кулеметів бив по наших воїнах під Чермаликом. Ворожі снайпери активізувались у районі Талаківки та Водяного», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на донецькому напрямку бойовики з мінометів калібру 120-міліметрів та 82-міліметри обстрілювали позиції українських військових Авдіївки.

«Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму «Тиші» і вогонь у відповідь не відкривали», – зазначають у штабі і наголошують, що у разі виникнення «безпосередньої загрози життю і здоров’ю» військовим, буде ухвалено рішення на адекватну відповідь.

Сепаратисти з угруповання «ДНР» заявляють, що українські військові шість разів порушили режим тиші. В угрупованні «ЛНР» також заявляють про порушення з боку ЗСУ.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.