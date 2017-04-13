Рада легалізувала приватну детективну діяльність в Україні

Верховна Рада України ухвалила закон, який легалізовує приватну детективну (розшукову) діяльність.

За законопроект № 3726 в другому читанні та в цілому проголосували 261 народний депутат за мінімально необхідних 226.

Закон передбачає, що приватним детективом може бути громадянин України, який досяг 21 року, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту або стаж роботи в оперативних підрозділах чи органах досудового розслідування не менше від трьох років, пройшов відповідне навчання з метою здійснення приватної детективної діяльності та отримав у встановленому законом порядку свідоцтво про право на зайняття приватною детективною діяльністю.

Згідно із документом, «приватна детективна діяльність ґрунтується на принципах верховенства права, законності, диспозитивності, об’єктивності та неупередженості, дотримання прав, незалежності суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності, конфіденційності та збереження професійної таємниці».