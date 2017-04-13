У Києві в Центрі перспективних досліджень силовики проводять обшук

У Києві в приміщенні Міжнародного центру перспективних досліджень проходить обшук.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, співробітники центру та силовики перебувають у зачиненому приміщення, до будівлі, де відбувається обшук, приїхала машина швидкої допомоги.

Як повідомив народний депутат Андрій Артеменко з посиланням на поліцію, є ухвала суду, що у рамках справи стосовно його так званого «мирного плану» проводяться слідчі дії.

Керівник центру Василь Філіпчук по телефону повідомив, що жодних обвинувачень йому не пред'являли. Є неперевірені дані, що до створення так званого «мирного плану» причетний Філіпчук.

Наразі ні представники центру, ні правоохоронці на телефонні дзвінки Радіо Свобода не відповідають.

19 лютого видання The New York Times повідомило, що член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Цей план, зокрема, передбачає проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на термін від 50 до 100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. За даними видання, цей план отримав підтримку в Москві.

Артеменка виключили з фракції Радикальної партії Олега Ляшка у Верховній Раді.

Після заяв Артеменка прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження про держзраду.

У Кремлі у відповідь на заяви Артеменка оголосили, що вважають окупований Крим частиною території Росії, а дискусії щодо майбутнього півострова назвали неприйнятними.