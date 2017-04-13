Прокуратура Криму: через обшуки і затримання в Бахчисараї відкрили провадження

Прокуратура Криму, яка працює при Генпрокуратурі України, повідомляє про відкриття кримінального провадження через проведені сьогодні в анексованому Криму обшуки і затримання.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, провадження відкрили за статтями «незаконне позбавлення волі або викрадення людини» і «порушення недоторканності житла» Кримінального кодексу України.

Прокуратура Криму здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо проведення незаконних обшуків у будинках жителів міста Бахчисарай та незаконного затримання шести людей.

У Бахчисараї вранці 13 квітня російські силовики провели обшуки в будинках мусульман. Очевидці повідомляли про застосування сили з боку силовиків і звуки пострілів. Згодом у підконтрольному Кремлю управлінні Міністерства внутрішніх справ Росії в анексованому Криму заявили, що проводять «планові заходи» для затримання учасників забороненої в Росії організації.

Після анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, кримських активістів, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із організацією «Хізб ут-Тахрір».

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість у зв’язку з переслідуваннями громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск на них. Також МЗС закликало міжнародне співтовариство застосувати всі можливі види правового і політичного тиску на Росію, щоб вона припинила порушувати права людини і свободу слова, а також звільнила всіх українських політв’язнів і заручників.