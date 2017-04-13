Суд арештував акції «Укртелекому» – Луценко

Печерський районний суд Києва наклав арешт на акції «Укртелекому» та компанії «Трімоб». Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

«Управлінням ГПУ з протидії ОЗУ ведеться провадження про незаконне виділення за вказівкою Януковича 220 мільйонів гривень з державного бюджету України та приватизації 93% акцій «Укртелекома» за заниженою на 1,6 мільярда гривень», – написав він.

Колишній президент Віктор Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.

За даними Генпрокуратури, проти колишнього президента України загалом порушені п’ять кримінальних проваджень: щодо «Межигір’я», Сухолуччя, злочинів на Майдані, злочинної організації, «Укртелекому».

Як заявляли силовики, від жовтня 2010 року по липень 2013 року президент України «за попередньою змовою з групою осіб», зокрема з прем’єром, міністром фінансів, службовими особами «Укртелекому», «зловживаючи своїм службовим становищем», організували фінансування за рахунок держбюджету будівництво телекомунікаційної мережі спецпризначення, «внаслідок чого заволоділи майном – державними коштами на загальну суму 220 мільйонів гривень».​

