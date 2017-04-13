США повідомили про застосування проти екстремістів в Афганістані своєї найпотужнішої неядерної бомби

Військові США повідомили, що їхні сили в Афганістані застосували проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» свою найпотужнішу неядерну бомбу.

Як мовиться в повідомленні, бомбу GBU-43/B MOAB скинули вранці на систему підземних тунелів і печер екстремістів у районі Ачин неподалік кордону з Пакистаном.

Як повідомив речник Пентагону Адам Стамп, це перше в історії бойове застосування цієї бомби.

За його словами, ця бомба високоточна, і США вжили заходів, щоб її використання не спричинило цивільних жертв і побічної шкоди.

Вона була створена майже 15 років тому і містить близько 10 тонн вибухівки.