Прокуратура: обшук у МЦПД проводять у рамках справи про дежзраду, Артеменко звертався до центру

У прокуратурі Криму підтверджують, що обшук у Міжнародному центрі перспективних досліджень (МЦПД) проводиться в рамках справи щодо заяв народного депутата Андрія Артеменка, депутат користувався послугами центру. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

«Слідчі прокуратури АР Крим і співробітниками СБУ наразі проводиться обшук у приміщенні офісугромадської організації «Міжнародний центр перспективних досліджень». Послугами цієї організації колись користувався Артеменко. Дозвіл на проведення слідчих дій надав Голосіївський суд сьогодні, 13 квітня. Обшук триває», – повідомили у прес-службі.

У прокуратурі повідомили, що слідчі дії проводяться у рамках кримінального провадженнявідкритого за статтею «державна зрада» стосовно Андрія Артеменка.

Що саме шукають слідчі у приміщенні центру, у прес-службі відомства не повідомили, посилаючись на таємницю слідства.

Раніше сьогодні стало відомо про проведення обшуку в центрі перспективних досліджень. Керівник центру Василь Філіпчук по телефону повідомив, що жодних обвинувачень йому не пред'являли. Є неперевірені дані, що до створення так званого «мирного плану» причетний Філіпчук.

19 лютого видання The New York Times повідомило, що член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Цей план, зокрема, передбачає проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на термін від 50 до 100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. За даними видання, цей план отримав підтримку в Москві.

Артеменка виключили з фракції Радикальної партії Олега Ляшка у Верховній Раді.

Після заяв Артеменка прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження про держзраду.

У Кремлі у відповідь на заяви Артеменка оголосили, що вважають окупований Крим частиною території Росії, а дискусії щодо майбутнього півострова назвали неприйнятними.