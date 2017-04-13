МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Єгипту протягом трьох місяців

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздок до Єгипту протягом терміну дії надзвичайного стану, введеного в цій державі з 10 квітня 2017 року на три місяці.

Як повідомляє консульська служба МЗС на свій сторінці в Facebook, ці обмеження викликані суттєвою активізацією на території Єгипту радикальних угруповань, зокрема «Ісламської держави» теракти яких все частіше спрямовуються проти мирних громадян, в тому числі з урахуванням їх релігійної приналежності.

МЗС не рекомендує тим громадянам, які вже перебувають в Єгипті, здійснювати поїздки і перебувати на півночі і в центральній частині Синайського півострова, а також в пустельних районах на захід від долини річки Ніл; а також виявляти пильність при відвідуванні північного узбережжя Єгипту, Каїра і дельти річки Ніл, туристичних місць в її долині.

«У разі перебування в курортних місцях Єгипту наполегливо рекомендуємо виявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, що перебувають під охороною і наглядом сил безпеки. У разі необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку, громадянам слід повідомляти про це адміністрацію готелю, рідних або представників туроператора», – зазначають у відомстві.

Підвищену увагу слід проявляти під час святкування в Єгипті релігійних (зокрема християнських) свят і утримуватися від відвідування релігійних святинь, додають у МЗС.

Унаслідок терактів у двох коптських храмах в містах Танта і Александрія у Вербну неділю загинули щонайменше 44 людини і поранень зазнали понад 100.В Єгипті запровадили надзвичайний стан на 3 місяці.

Відповідальність за теракти взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава», заявивши, що вони були здійснені двома бойовиками-смертниками. Ісламісти також попередили, що і в майбутньому планують такі напади.