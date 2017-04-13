У Дніпрі відкрили кримінальне провадження через події на сесії міськради 12 квітня

Поліція відкрила кримінальне провадження через події на сесії Дніпровської міської ради в середу, 12 квітня. Інформацію про це Радіо Свобода в четвер підтвердили в поліції та прокуратурі області.

За даними правоохоронців, провадження відкрите за частиною 2 статті296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Слідчі дії здійснює Шевченківське районне відділення поліції Дніпра.

У середу позачергова сесія Дніпропетровської міської ради, скликана міським головою Борисом Філатовим з ініціативи кількох фракцій, які вимагали поставити на голосування питання про висловлення недовіри секретареві міської ради В’ячеславу Мішалову та голові бюджетної комісії Артему Хмельникову, була зірвана через штовханину в залі та блокування трибуни.

Висловлення недовіри обом депутатам ініціювала фракція партії «Об’єднання «Самопоміч», від якої вони були обрані до міськради. Раніше низка інтернет-видань звинуватила цих депутатів у «корупційних діях». Самі ж вони всі звинувачення відкидають як необґрунтовані, заявляючи, що проти них не було розпочато жодного кримінального провадження.

У четвер засідання сесії міськради Дніпра продовжилось. На порядку денному – питання про висловлення недовіри секретареві міськради В’ячеславу Мішалову. Через майже три години після початку сесії розпочалась процедура таємного голосування.

Перед початком голосування секретар міськради В’ячеслав Мішалов заявив, що «став жертвою чергової мильної бульбашки». Депутати Дніпровської міськради не змогли відправити у відставку Мішалова.