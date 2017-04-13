Союз НАТО активував у Польщі багатонаціональний батальйон недалеко від кордону Росії

Північноатлантичний союз активував у Польщі новий багатонаціональний батальйон неподалік кордону з Калінінградською областю Росії.

Цей батальйон дислокується біля міста Ожиш, що за 60 кілометрів від кордону.

Президент Польщі Анджей Дуда, відвідавши Ожиш із цієї нагоди, назвав активацію батальйону історичним моментом для його країни.

За його словами, не буде перебільшенням сказати, що покоління поляків чекали на цю мить від самого кінця Другої світової війни, мріючи про те, щоб стати частиною справедливого, єдиного, демократичного і справді вільного Заходу.

Частина буде під командуванням США, в її складі буде близько 1 тисячі військовослужбовців, зокрема, з Великої Британії й Румунії, а пізніше і з Хорватії.

Ця частина окрема від бойової батальйонної групи США чисельністю у 3 з половиною тисячі військових, яка прибула до Польщі раніше цього року і дислокувалася на південному заході країни біля кордону з Німеччиною.

Такі багатонаціональні частини НАТО, що будуть під командуванням Німеччини, Канади і Великої Британії, активують цього року і в Литві, Латвії та Естонії.

Північноатлантичний союз посилює свою військову присутність у країнах Східної Європи, щоб дати союзникам гарантії безпеки у зв’язку з дедалі більш визивною воєнною активністю Росії в регіоні після незаконної окупації українського Криму й подальшої агресії на сході України.