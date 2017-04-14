На Донбасі поранені двоє українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій 13 квітня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики здійснили за минулу добу 65 обстрілів позицій Збройних сил України, йдеться в повідомленні.

Центром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок, відзначають українські військові. Зокрема, інформує штаб АТО, в районі Водяного бойовики били зі 122-міліметрових артилерійських систем, мінометів калібру 120 міліметрів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку по позиціях поблизу Авдіївки сепаратисти відкривали вогонь з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, вказують українські військові.

В угрупованні «ДНР» звинуватили Збройні сили України в обстрілі селища Зайцеве під Горлівкою зранку 13 квітня. В угрупованні «ЛНР» заявляють про два випадки порушення перемир’я з боку українських військових удень 13 квітня.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну. На черговому засіданні в Мінську 12 квітня сторони заявили про повне припинення вогню з 10:00 13 квітня.