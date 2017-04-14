США переконали світ, що застосування хімічної зброї не може бути безкарним – Білий дім

Росія залишилася в ізоляції щодо резолюції Ради безпеки ООН про застосування хімічної зброї в Сирії. Це сталося, оскільки Сполучені Штати змогли переконати інших членів Ради безпеки в неприпустимості таких ударів, які минулого тижня були завдані по місту Хан-Шейхун, заявив 13 квітня на щоденному брифінгу речник Білого дому Шон Спайсер.

«Прикро, але не дивно, що Росія стоїть на шляху цієї резолюції. Проте утримувався Китай – слідом за успішним візитом до США голови КНР Сі Цзіньпіна, а також Казахстан, давній союзник Росії і колишня республіка Радянського Союзу. Ці голосування означають, що Сполучені Штати переконують світ, що застосування зброї масового знищення не може залишитися без відповіді», – вказав речник Білого дому.

Росія 12 квітня знову проголосувала проти ухвалення резолюції Ради безпеки ООН щодо хімічного авіаудару по цивільних мешканцях у Сирії минулого тижня, тим самим застосувавши своє право вето.

Крім Росії, голос якої заблокував угоду, проти була тільки Болівія. Китай, що теж є постійним членом Ради безпеки з правом вето і в минулому кілька разів приєднувався до Росії в його застосуванні проти резолюцій щодо Сирії, цього разу утримався разом із Казахстаном і Ефіопією. Решта десять членів Ради безпеки, серед яких є нині й Україна, голосували за резолюцію – таким чином, якби не вето Росії, вона була б ухвалена.

США й інші західні країни вважають доведеним сам факт використання хімічної зброї і майже безсумнівним те, що її застосували сили влади Сирії. Вони відкинули твердження Дамаска і Москви, яка підтримує владний режим Сирії в сирійській громадянській війні, ніби причиною смертей і отруєнь у Хан-Шейхуні стало руйнування урядовою авіацією Сирії «заводу і складу хімічної зброї терористів», як влада Сирії називає всіх своїх супротивників.