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14 Квітень 2017, Київ 08:42
Новини | Міжнародні

Москва назвала помилковим схвалення Вашингтоном вступу Чорногорії до НАТО

Прапори Чорногорії та НАТО

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що схвалення Сполученими Штатами заявки Чорногорії на вступ до НАТО було «глибоко помилковим» рішенням, яке створює розкол у Європі. Це «відображає логіку протистояння на європейському континенті і створює нові розділові лінії», йдеться в повідомленні російського зовнішньополітичного відомства 13 квітня.

«Ми вважаємо курс на вступ Чорногорії до НАТО глибоко помилковим, таким, що йде принципово проти інтересів людей у цій країні та завдає шкоди стабільності на Балканах і в Європі в цілому», – твердять у Москві сказав Росії міністерство.

Населення розташованої на узбережжі Адріатичного моря Чорногорії складають переважно православні слов’яни, і Москва давно вважала цю країну частиною своєї сфери впливу.

Президент США Дональд Трамп 11 квітня підписав документ про ратифікацію Сполученими Штатами протоколу про вступ Чорногорії до НАТО, повідомили в Білому домі.

Таким чином, до повного завершення ратифікації цього протоколу в усіх 28 нинішніх країнах-членах НАТО залишається схвалення Сенату в Іспанії й підпис іспанського монарха. На сайті іспанського Сенату вказано, що цей розгляд має відбутися не пізніше ніж 17 травня.

Як очікується, про набуття Чорногорією повного членства в Північноатлантичному союзі оголосять на саміті НАТО у Брюсселі, що відбудеться 24–25 травня. Вона стане 29-м членом.

Минулої осені в Чорногорії викрили спробу державного перевороту з метою скинути прозахідний уряд і зірвати її вступ до НАТО, яку організовували громадяни Росії. Спершу в Подгориці вважали, що в цьому не варто звинувачувати безпосередньо Москву, та пізніше стало відомо, що підозрювані організатори пов’язані зі спецслужбами Росії; Москва продовжує заперечувати свою причетність.

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