ІААФ: Росія має показати значніший прогрес у боротьбі з допінгом

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (ІААФ) заявила 13 квітня, що російські спортсмени не зможуть повернутися до міжнародних змагань, якщо їхня країна не продемонструє значно більшого прогресу в боротьбі з допінгом і запровадженні задовільного режиму тестування проб.

«Ми маємо справу з патологією, яка була сейсмічною. У нас упродовж п’яти років було понад 130 позитивних проб (на вживання допінгу – ред.) і дискваліфікацій. Це не те, на що ми могли закривати очі», – наголосив президент ІААФ Себастьян Коу.

ІААФ також піддала критиці рішення Росії зробити олімпійську чемпіонку Олена Ісінбаєву головою дискредитованої російської антидопінгової агенції.

«Важко зрозуміти, як це допоможе досягти бажаних змін… або як це допоможе створити відкриту атмосферу для російських інформаторів (про вживання допінгу – ред.)», – сказав голова спеціальної групи ІААФ із питань Росії Руне Андерсен.

Ісінбаєва неодноразово критикувала Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА), називаючи його розслідування частиною антиросійської змови. Колишня спортсменка також закликала до довічної дискваліфікації провідних інформаторів про російську допінгову систему.

Сама Ісінбаєва, яка є світовою рекордсменкою зі стрибків з жердиною, пропустила Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро через заборону на участь легкоатлетичної команди Росії, хоча щодо самої спортсменки звинувачень у вживанні допінгу не було. ІААФ заборонила російським спортсменам брати участь у змаганнях під своєю егідою в листопаді 2015 року.