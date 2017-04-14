США пропустять організовану Росією конференцію щодо Афганістану

Сполучені Штати не надсилатимуть своїх представників на конференцію щодо примирення в Афганістані, яку Росія приймає 14 квітня. Про це повідомив представник Держдепартаменту США Марк Тонер.

«Ми не плануємо брати участь у цих регіональних переговорах», – вказав Тонер 13 квітня ідодав, що цей захід «скидається на односторонню спробу Росії утвердити вплив у регіоні».

«Ми в цілому підтримуємо спільні з афганським урядом регіональні зусилля, щоб підтримати мир в Афганістані, і я думаю, що ми… плануємо працювати з Росією та іншими ключовими регіональними партнерами для розширення діалогу з питань Афганістану», – відзначив речник.

Москва запросила 12 держав взяти участь у консультаціях, присвячених процесосі національного примирення в Афганістані і початку прямих переговорів між урядом країни і талібами.

У грудні в Москві відбулися консультації між дипломатами з Росії, Пакистану і Китаю, щоб обговорити початок процесу національного примирення в Афганістані. Формат був розширений у середині лютого, щоб залучити Афганістан, Іран та Індію.

Військові США 13 квітня повідомили, що їхні сили в Афганістані застосували проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» свою найпотужнішу неядерну бомбу. Як мовиться в повідомленні, бомбу GBU-43/B MOAB скинули ввечері за місцевим часом на систему підземних тунелів і печер екстремістів у районі Ачин у провінції Нанґаргар на сході Афганістану, неподалік кордону з Пакистаном.