Батьки Сущенка отримали лист від ув’язненого в Москві журналіста

Батьки ув’язненого в Москві українського журналіста Романа Сущенка отримала у квітні лист, датований ще 28 січня. Про це повідомила Національна спілка журналістів України.

У листі Сущенко пише, що перебуває «в нормальній фізичній і психічній формі». «Так що не хвилюйтеся за мене і не займайтеся самоїдством, що не можете мені конкретно допомогти. Моя вам порада: сприймайте, що зі мною сталося, по-філософськи… Головне, що вам, мої дорогі, як і моїй сімʼї, ніколи не буде соромно за те, що зі мною сталося…» – переконує батьків Роман Сущенко.

Як пише Роман Сущенко, фізичного насильства щодо нього не застосовують, а до психологічного він уже «пристосувався».

«Мені дуже допомагає підтримка рідних, журналістів – і українських, і зарубіжних, громадських наших і міжнародних організацій», – вказав в’язень. Також він повідомив, що дуже допоміг йому московський кореспондент інформагенції УНІАН Роман Цимбалюк – першим провідав його в СІЗО, приніс необхідні речі.

ФСБ Росії 30 вересня минулого року в Москві затримала кореспондента українського агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею».

Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.