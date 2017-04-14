Ціна газу з Європи в травні нижча, ніж від «Газпрому» – Вітренко

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» завершила купівлю планових обсягів імпортного газу на травень 2017 року. Про це повідомив комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Ціна газу з Європи з поставкою в травні була нижче на 25–30 доларів, ніж ціна за контрактом з «Газпромом» в другому кварталі 2017 року. Тобто тільки на закупівлі з постачанням у травні різниця склала як мінімум 21 мільйон доларів», – стверджує Вітренко у Facebook.

Він також вказав, що потенційна купівля газу у «Газпрому» несе додаткові ризики, оскільки «наші платежі можуть бути зараховані в рахунок зобов’язань «бери-або-плати», а це бездонна бочка, і газ ми не отримаємо».

10 квітня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повідомила, що Україна не імпортує природний газ із Росії 500 днів.

Імпорт газу з Росії за контрактом «Нафтогазу» і «Газпрому» припинений 25 листопада 2015 року. Як стверджують у «Нафтогазі», купівля газу за цим контрактом не відновиться до рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма (Швеція), що очікується до травня.

Офіційно відмова купувати газ у «Газпрому» аргументувалася неприйнятно високою ціною.

За опалювальний сезон 2016 – 2017 років Україна спожила близько 6,7 мільярда кубометрів газу. Станом на момент завершення відбору в підземних сховищах газу залишилося понад 8 мільярдів кубометрів палива.

На початку квітня 2016 року Президент Петро Порошенко, виступаючи в Японії, назвав відмову України від імпорту газу з Росії доказом енергетичної незалежності України.