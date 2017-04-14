Синоптики попереджають: після Великодня стане ще холодніше

Синоптики попереджають жителів України про високий ризик продовження й посилення холодної погоди після Великодніх свят.

«За попередніми прогнозами, з 19 квітня очікується серйозний, потужний та тривалий заток холодного повітря. Тобто, суттєво похолодає в Україні. Денна температура не перевищуватиме +10 градусів, а вночі ймовірні «нулі» і навіть нижче. При поєднанні опадів та такої низької температури, тобто, близько нуля і нижче, можливий мокрий сніг», – написала у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Вона також вказує, що «найбільш несприятливою погода буде в західних областях України: опади, висока ймовірність мокрого снігу та холод», але водночас нагадує, що прогноз на наступний тиждень «потребує уточнення».

Американський погодний сайт wunderground.com також прогнозує похолодання в середині наступного тижня, але припускає, що в Києві воно не буде тривалим, а от у Львові некомфортна погода з мокрим снігом може затриматися на кілька днів. Нижчі температурні показники з можливими заморозками та снігом фігурують у прогнозі норвезького сайту yr.no.