Суд продовжив Єфремову арешт ще на два місяці

Старобільський районний суд Луганської області 14 квітня продовжив колишньому голові фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександру Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 12 червня 2017 року. Рішення ухвалено за клопотанням прокуратури. Крім того, суд відхилив клопотання адвокатів Єфремова, які просили скасувати рішення суду про обрання запобіжного заходу та відпустити їхнього підзахисного на свободу.

«Заявлені у клопотанні (прокуратури, – ред.) ризики з часу застосування щодо Єфремова запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не зменшилися та існують на теперішній час», – оголосив рішення суддя Олександр Пелих.

Прокуратура мотивувала свою позицію тим, що Олександр Єфремов може виїхати з країни, впливати на процес за допомогою зв’язків, які налагодив під час перебування при владі, або може вдатися до тиску на свідків.

Адвокати Єфремова назвали аргументи прокурорів непереконливими. За їхніми словами, сторона обвинувачення не надала будь-яких обґрунтувань, які мають підкріплюватися матеріалами кримінальної справи. Тобто, в цих матеріалах, на думку сторони захисту, немає доказів того, що Олександр Єфремов може залишити країну або будь-яким чином вплинути на процес, перебуваючи на свободі. Вже після оголошення ухвали сам Олександр Єфремов звинуватив суд в тому, що той «прогнувся» під прокуратуру.

Старобільський районний суд Луганської області почав розглядати справу Єфремова 16 січня. За цей час рішення про продовження тримання під вартою Олександра Єфремова ухвалювалося тричі.

Олександра Єфремова звинувачують у державній зраді, вчиненні умисних дій із метою зміни меж території та державного кордону України, організації захоплення будівлі управління СБУ в Луганській області з метою незаконного користування нею і перешкоджання нормальній діяльності установи, організаційному сприянні створенню і діяльності угруповання «ЛНР». Єфремов відкидає ці звинувачення.