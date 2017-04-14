Підконтрольний Росії суд у Бахчисараї арештував двох кримських татар – Смедляєв

Підконтрольний Росії Бахчисарайський районний суд ухвалив рішення про арешт на 12 діб Сейдамета Мустафаєва, на три доби – Мідата Муждабаєва. Про це повідомив голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

Він також проінформував про ще один суд над Мустафаєвим, призначений на 14 квітня.

«Сьогодні в Бахчисарайському районному суді відбудеться судове засідання за звинуваченням в участі Сейдамета Мустафаєва нібито в мітингу, що проходив під час обшуку 26 січня у Сейрана Салієва, суддя Кошелев. Адвокати мають намір оскаржити ці рішення», – додав Смедляєв.

У Бахчисараї вранці 13 квітня російські силовики провели обшуки у будинках мусульман - Різи Муждабаєва та Сейдамета Мустафаєва. Очевидці повідомляли про застосування сили з боку силовиків і звуки пострілів. Повідомлялося про затримання вісьмох кримських татар.

Пізніше Бахчисарайський районний суд виніс рішення щодо деяких затриманих, їм присудили штрафи і арешти. Російські силовики назвали обшуки і затримання «плановими заходами».

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження через обшуки і затримання в Бахчисараї.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що звертатимуться до міжнародної спільноти з проханням посилити тиск на Росію через обшуки в Криму.

У Бахчисараї вранці в середу російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар. Очевидці повідомляли про застосування сили з боку силовиків і звуки пострілів. Згодом у підконтрольному Кремлеві управлінні Міністерства внутрішніх справ Росії в окупованому Криму заявили, що проводять «планові заходи» для затримання учасників забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір» – цю російську заборону Москва намагається насадити і в українському Криму.

Після окупації Криму на півострові почастішали масові обшуки та інші переслідування щодо незалежних журналістів, кримських активістів, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із організацією «Хізб ут-Тахрір».