На двох супутниках у Сонячній системі можливе життя – NASA

На супутниках Сатурна (Енцеладі) та Юпітера (Європі) виявлені компоненти, необхідні для підтримки мікробного життя, повідомила американська Національна аерокосмічна адміністарція (NASA) 13 квітня.

Зразки матеріалів із супутника Енцелада були взяті автоматичною міжпланетною станцією «Кассіні», яка перебувала на орбіті Сатурна протягом 13 років.

Вчені кажуть, що величезні шлейфи від виверження газів свідчать про наявність газоподібного водню, який потенційно може бути джерелом хімічної енергії для життя мікробів. Причина шлейфів – гідротермальна активність на дні океану Енцелада.

Дослідники стверджують, що мікроби могли б там існувати так само, як і мікроби в глибоких океанах Землі: використовувати газ для отримання енергії шляхом об’єднання водню з діоксидом вуглецю, розчинених у воді – саме цей процес підтримує мікробне життя на глибині.

Схожі процеси на супутнику Юпітера були виявлені космічним телескопом «Габбл» – унікальною багатоцільовою орбітальною обсерваторією.На Європі «Габбл» в 2014 та 2016 роках спостерігав імовірні виверження шлейфів. Учені вважають, що це може бути формою хімічної енергії, яка може живити мікроорганізми.