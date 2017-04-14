Порошенко підписав закон про посилення відповідальності військових

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який посилює відповідальність військових за порушення дисципліни, повідомляє прес-служба голови держави 14 квітня.

«Метою закону є підвищення рівня військової дисципліни військовослужбовців, а також військовозобов’язаних і резервістів під час проходження зборів, удосконалення порядку притягнення цих осіб до відповідальності за вчинення військових адміністративних правопорушень», – йдеться в повідомленні.

Закон передбачає посилення відповідальності військовослужбовців, а також військовозобов’язаних і резервістів під час проходження зборів за порушення правил водіння або експлуатації машин, вчинені у стані алкогольного сп’яніння, вчинення ними військових адміністративних правопорушень, у разі невиконання (неналежного виконання) ними своїх службових обов’язків, порушення військової дисципліни або громадського порядку.

За порушення закон передбачає штраф від 70 до 145 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до п’яти діб.

Верховна Рада ухвалила цей закон 16 березня.