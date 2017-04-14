Точно: 5,5 мільйонів гривень піде на представництво президента в Криму в 2017-му

5,5 мільйонів гривень витратять з бюджету впродовж цього року на утримання представництва президента України в Автономній Республіці Крим, що розташоване у місті Херсон. Така інформація міститься паспорті бюджетної програми про обслуговування діяльності президента на 2017 рік, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Зазначену суму заплановано витратити на забезпечення діяльності 28 співробітників представництва, які протягом року мають здійснити 35 відряджень, розглянути 1,7 тисячі звернень від громадян та 1,5 тисячі доручень і інших листів, які надійдуть у представництво.

Минулого року за діяльність представництва сплатили 3,4 мільйона гривень. У 2015 році – 1,7 мільйона гривень.

Із січня минулого року указом президента на представництво покладене завдання активізувати роботу у взаємодії з іншими органами влади щодо сприяння додержанню прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї на материкову частину України.

Від травня 2014 року представництво президента України в Криму тимчасово розміщене в Херсоні через незаконну анексію Росією Криму. Відтоді його очолює Наталія Попович.

Ленур Іслямов, власник телеканалу ATR, один із засновників кримськотатарського батальйону «Аскер», нещодавно заявив ЗМІ, що представник президента в Криму – це «фантомний посадовець».