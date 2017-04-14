США відкинули твердження Асада щодо фабрикації даних про хімічну атаку в Хан-Шейхуні

Держдепартамент США відкинув твердження президента Сирії Башара Асада, що звинувачення в застосуванні хімічної зброї в місті Хан-Шейхун були «на 100 відсотків сфабриковані». В американському зовнішньополітичному відомстві також розкритикували офіційний Дамаск та його союзника Росію за спробу «приховати правду».

«Не може бути жодних сумнівів, що нещодавній напад із застосуванням хімічної зброї в провінції Ідліб був здійснений сирійським урядом, сирійським режимом, і що це не тільки порушення законів війни, але й, ми вважаємо, воєнний злочин», – наголосив речник Держдепартаменту Марк Тонер.

Президент Сирії Башар Асад заявив в опублікованому 13 квітня інтерв’ю французькому інформаційному агентству AFP, що його уряд передав усі свої запаси хімічної зброї.

«Ми не маємо жодної хімічної зброї, ми відмовилися від нашого арсеналу кілька років тому», – стверджував Асад.

Росія 12 квітня знову проголосувала проти ухвалення резолюції Ради безпеки ООН щодо хімічного авіаудару по цивільних мешканцях у Сирії минулого тижня, тим самим застосувавши своє право вето.

США й інші західні країни вважають доведеним сам факт використання хімічної зброї і майже безсумнівним те, що її застосували сили влади Сирії. Вони відкинули твердження Дамаска і Москви, яка підтримує владний режим Сирії в сирійській громадянській війні, ніби причиною смертей і отруєнь у Хан-Шейхуні стало руйнування урядовою авіацією Сирії «заводу і складу хімічної зброї терористів», як влада Сирії називає всіх своїх супротивників.

2013 року влада Сирії погодилася на міжнародну домовленість про те, щоб віддати її запаси хімічної зброї на знищення. Але підтверджень того, що були ліквідовані всі такі запаси, немає. І після завершення цієї операції надходили повідомлення про застосування такої зброї сирійськими урядовими військами.