Внаслідок повітряного удару США вбиті десятки бойовиків – уряд Афганістану

Афганські урядовці стверджують, що щонайменше 36 бойовиків угруповання «Ісламська держава» були вбиті в комплексі тунелів на сході країни внаслідок застосування військовими США найпотужнішої серед неядерних бомб. Міністерство оборони Афганістану додає, що також знищені кілька печер і сховищ боєприпасів.

Кількість загиблих не має незалежного підтвердження, але представник оборонного відомства Давлат Вазірі стверджує, що жоден цивільний не постраждав під час масивному вибуху.

Колишній президент Афганістану Хамід Карзай засудив застосування американської бомби. «Це не війна з терором, а нелюдське і жорстоке зловживання нашою країною як випробувальним полігоном для нової та небезпечної зброї», – написав Карзай у Twitter.

Військові США ввечері 13 квітня повідомили, що їхні сили в Афганістані застосували проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» свою найпотужнішу неядерну бомбу.

Як мовиться в повідомленні, бомбу GBU-43/B MOAB скинули ввечері за місцевим часом на систему підземних тунелів і печер екстремістів у районі Ачин у провінції Нанґаргар на сході Афганістану, неподалік кордону з Пакистаном.

Як повідомив речник Пентагону Адам Стамп, це перше в історії бойове застосування цієї бомби.

Речник Білого дому Шон Спайсер, зі свого боку, повідомив, що ця бомба високоточна, і США вжили заходів, щоб її використання не спричинило цивільних жертв і побічної шкоди.

Вона була створена майже 15 років тому і містить близько 10 тонн вибухівки. Скорочення в її назві MOAB напівжартома розшифровують англійською як «Мати всіх бомб».

Удар був здійснений із метою зруйнувати систему підземних ходів, якими бойовики вільно пересувалися в регіоні, що полегшувало їм напади на американських радників і афганські війська, після того, як минулого тижня там загинув спецпризначенець США.